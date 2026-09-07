Дикиджи, Бойкова и Козловский возглавили список замен на серию Гран-при, Гуменника нет в очереди

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список замен на серию Гран-при сезона-2026/27. Российские фигуристы Владислав Дикиджи, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский после победы на челленджере Kinoshita Group Cup стали первыми претендентами на участие в Гран-при в случае снятия кого-либо.
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