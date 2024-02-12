Красноярские зоозащитники якобы выкрали измученных в психдиспансере котов

В Красноярске зоозащитники обвинили Канский психоневрологический диспансер в издевательстве над кошками и собаками, однако в самом медучреждении говорят, что не имеют к изувеченным котам и собакам никакого отношения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии