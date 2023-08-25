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«Многие поторопились разнести «Зенит» в пух и прах. Зря, как видите. Внутри коллектива не было никакой паники». Тренер клуба по ОФП о старте сезона

«Многие поторопились разнести «Зенит» в пух и прах. Зря, как видите. Внутри коллектива не было никакой паники». Тренер клуба по ОФП о старте сезона

После 5 туров клуб из Санкт-Петербурга идет на 3-м месте в таблице с 10 очками.  «Всегда по возможности с большим интересом слежу за новостями в российском футболе и, в частности, за тем, что говорят о «Зените».

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