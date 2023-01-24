Реки грязи придут на смену сугробам в Петербурге из-за грядущей оттепели

Жители Санкт-Петербурга в скором времени столкнутся с очередным апокалипсисом на улицах города. Реки грязи придут на смену сугробам из-за грядущей оттепели, что грозит новыми неприятностями местному населению.
