На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Реки грязи придут на смену сугробам в Петербурге из-за грядущей оттепели

Жители Санкт-Петербурга в скором времени столкнутся с очередным апокалипсисом на улицах города. Реки грязи придут на смену сугробам из-за грядущей оттепели, что грозит новыми неприятностями местному населению.

