Bloomberg узнал о разногласиях Киева и Варшавы по вопросу вступления Украины в ЕС

Переговоры о вступлении Украины в ЕС осложняются вопросом о Волынской резне, пишет Bloomberg. По данным агентства, Зеленский «был в ярости» после сентябрьской встречи с главой польского МИД Сикорским, на которой министр демонстративно «притормозил» стремление Киева к быстрому вступлению в Евросоюз.
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