Противники России устраивают из Стамбула «цирк с конями»: что ждать от переговоров с Киевом

KP.RU:Комсомольская правда Анатолий ЖДАНОВ Российская делегация 15 мая в Стамбуле будет ждать представителей Украины для обсуждения ситуации в зоне конфликта и вокруг нее, состав делегации будет объявлен тогда, когда посчитает нужным российский лидер — сообщили накануне в Кремле.