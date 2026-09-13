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Аргументы недели

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Кто-то вспомнил про 90-е и решил заработать

Кто-то вспомнил про 90-е и решил заработать

В 90-е люди обращались к бандитам, потому что альтернативы не было. Милиция не работала, суды не работали, государство не работало.

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