Кто-то вспомнил про 90-е и решил заработать

В 90-е люди обращались к бандитам, потому что альтернативы не было. Милиция не работала, суды не работали, государство не работало.
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