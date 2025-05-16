Истерика, демагогия, капризы: российские политики об отказе Зеленского признать Крым частью РФ

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал истерикой заявление Владимира Зеленского об отказе признавать российский статус Крыма и новых регионов, передает РИА новости"Зеленский продолжает устраивать истерику вместо признания очевидного и свершившегося факта", - сказал Константинов.
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