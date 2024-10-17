15,10,24 Дзержинск Активные боевые действия в районе Горловки. Несколько эпизодов уничтожения бронетехники ВСУ в результате успешного поражения FPV-дронами ВС РФ в различных районах Дзержинска.
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15,10,24 Дзержинск Активные боевые действия в районе Горловки. Несколько эпизодов уничтожения бронетехники ВСУ в результате успешного поражения FPV-дронами ВС РФ в различных районах Дзержинска.
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