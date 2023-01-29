Позитив для оптимистов

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В США разрешили компостирование тел. Теперь ты сам решаешь, кем стать после жизни — картошкой или укропом

В США разрешили компостирование тел. Теперь ты сам решаешь, кем стать после жизни — картошкой или укропом

Весело живётся на Западе. Если какое-то веяние пошло, так с головой, целиком и полностью, до посинения и звёздочек перед глазами, чтобы скулы сводило и суставы выворачивало.

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