73 брака между несовершеннолетними заключили в Нижегородской области в 2024 году. Среди тех, кто вступил в брачный союз до 18 лет, числится 63 девушки и 10 парней, сообщается в отчете регионального ЗАГСа за прошлый год.
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