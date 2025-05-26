Бюджетникам заплатят цифровым рублем

Цифровой рубль начнут использовать для выплат бюджетникам. Эксперимент стартует с типовых и повторяющихся операций, таких как выплаты поставщикам по госконтрактам, закупки медикаментов или переводы федеральным учреждениям.
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