Балицкий назвал Макрона идиотом за слова об отправке войск на Украину

ТАСС/AP/Christophe Petit-Tesson Президента Франции Эммануэля Макрона можно считать "идиотом" за слова о возможной отправке войск НАТО на Украину, заявил в беседе с "Известиями" губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
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