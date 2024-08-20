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Курские новости

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Российские морпехи разгромили колонну ВСУ в Курской области

Российские морпехи разгромили колонну ВСУ в Курской области

Военнослужащие Черноморского флота группировки «Север» остановили продвижение врага. Своевременное обнаружение украинских боевиков и быстрая реакция наших доблестных военных позволили вовремя уничтожить и обезвредить вражескую колонну.

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