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Закон и Порядок

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Британская разведка раскрыла план супер наступления России, а военкор Коц - Украины

Британская разведка раскрыла план супер наступления России, а военкор Коц - Украины

Да, получилось именно так. Пока британцы пугали Европу и Украину грядущим наступлением России, военкор Александр Коц предупредил об огромных скопившихся украинских силах, которые вот-вот будут направлены на новое вторжение на российские территрии.

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