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Вижу цель, не вижу препятствий: 3 знака могут ни о чем не переживать в 2025 году

Вижу цель, не вижу препятствий: 3 знака могут ни о чем не переживать в 2025 году

Наступивший период обещает им удачу во всем, в чем только можно. Радость freepik.com Даже самые закоренелые скептики сейчас не упускают возможности хоть одним глазком заглянуть в какое-нибудь предсказание или гороскоп, чтобы узнать, что им готовит наступивший год, а также стоит им рассчитывать на удачу свыше или необходимо целиком полагаться только на свои собственные силы.

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