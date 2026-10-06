Фицо: конкурентоспособность Европы зависит от цен на энергоресурсы

Конкурентоспособность европейской промышленности неразрывно связана со стоимостью энергоресурсов, заявил премьер-министр Словакии Робер Фицо 6 октября в ходе видеоконференции группы «Друзья конкурентоспособности», на которой присутствовали 19 европейских лидеров, передает пресс-служба словацкого правительства.
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