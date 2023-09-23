Военное обозрение

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Американская газета: В США все больше сомневаются в способности ВСУ прорвать оборону ВС РФ на юге и выйти к Крыму

Американская газета: В США все больше сомневаются в способности ВСУ прорвать оборону ВС РФ на юге и выйти к Крыму

В Соединенных Штатах все более скептически относятся к способности ВСУ в ходе буксующего четвертый месяц контрнаступления прорвать оборону ВС РФ на юге, а тем боле продвинуться настолько, чтобы перерезать или хотя бы сузить сухопутную дорогу в Крым.

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