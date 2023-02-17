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Ари: «Бразильцы и россияне – братья. Лула поддерживает Путина. Бразилия точно согласилась бы сыграть с Россией»

Ари считает россиян и бразильцев братьями. Такую мысль бывший нападающий «Спартака», «Краснодара», «Локомотива» выразил, говоря о возможном товарищеском матче между сборными Бразилии и России.

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