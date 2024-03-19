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Россияне рассказали об уменьшении фастфуда после ухода зарубежных сетей

Россияне рассказали об уменьшении фастфуда после ухода зарубежных сетей

Почти треть россиян стала реже питаться фастфудом после ухода зарубежных сетей Медиахолдинг Rambler&Co спросил у интернет-пользователей, как часто они любят есть вредную еду и изменились ли их предпочтения.

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