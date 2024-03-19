Россияне рассказали об уменьшении фастфуда после ухода зарубежных сетей

Почти треть россиян стала реже питаться фастфудом после ухода зарубежных сетей Медиахолдинг Rambler&Co спросил у интернет-пользователей, как часто они любят есть вредную еду и изменились ли их предпочтения.
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