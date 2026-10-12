Пермский суд оставил без работы чиновника, который попытался скрыть чужую коррупцию

Пермский краевой суд поставил точку в громком и прецедентном судебном споре, отказав в восстановлении на работе бывшему начальнику управления физической культуры и спорта Чусовского округа Александру Неймышеву.
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