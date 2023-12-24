Сергей Воронов: «Петросян поразила меня тем, что, упав с четверного флипа, пошла еще на два четверных тулупа. Это говорит о стрессоустойчивости»

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«Третье место Камилы – это падение с четверного, потому что это сразу потеря баллов. Ну и катать последней, когда ты лидер после короткой программы, наверное, сложно в психологическом плане.

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