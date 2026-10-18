Вашингтон не имеет отношения к проблемам со связью у ВСУ. Госсекретарь Марко Рубио опроверг заявления Киева о намеренном замедлении Starlink, уточнив, что ограничения касались военной системы Starshield.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СК «Дипломатический ...
- СК Китай держит в ру...
- СК "Всё будет взлома...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым