Военкоры опровергают казнь заложников ХАМАС

Российские военкоры опровергают информацию о казни двоих израильских заложников ХАМАС. Как сообщают источники, видео, на которое ссылаются палестинские источники, которые заявляли о казни, является старым и имеет отношение к сирийским террористам Ранее палестинские источники сообщали, что ХАМАС, как и обещал, казнил двух израильских заложника.
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