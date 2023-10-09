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Tochka Zрения

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  • Лидия Санникова
    Сатанисты укрофашисты...Зеленский подарил...
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    А какое отношение Латвия имеет к 9-му Мая??? Они ни на йоту не поспособствовали победе над фашизмом, и даже наоборот ...Латвия запретила ...
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Военкоры опровергают казнь заложников ХАМАС

Российские военкоры опровергают информацию о казни двоих израильских заложников ХАМАС. Как сообщают источники, видео, на которое ссылаются палестинские источники, которые заявляли о казни, является старым и имеет отношение к сирийским террористам Ранее палестинские источники сообщали, что ХАМАС, как и обещал, казнил двух израильских заложника.

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