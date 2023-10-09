Военкоры опровергают казнь заложников ХАМАС

Российские военкоры опровергают информацию о казни двоих израильских заложников ХАМАС. Как сообщают источники, видео, на которое ссылаются палестинские источники, которые заявляли о казни, является старым и имеет отношение к сирийским террористам Ранее палестинские источники сообщали, что ХАМАС, как и обещал, казнил двух израильских заложника.