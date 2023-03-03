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Женщина пострадала при обстреле города Енакиево в ДНР со стороны ВСУ

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что женщина пострадала при обстреле Енакиево со стороны ВСУ.

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