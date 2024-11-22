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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Rockstar Games впервые за 10 лет добавила ветку разработки для Bully согласно SteamDB Изве...

Rockstar Games впервые за 10 лет добавила ветку разработки для Bully согласно SteamDB Изве...

Rockstar Games впервые за 10 лет добавила ветку разработки для Bully согласно SteamDBИзвестный датамайнер Tez2, который первым обнаружил существование Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition и PC-версии Red Dead Redemption, сообщает о том, что Rockstar Games впервые за 10 лет добавила ветку разработки Bully: Scholarship… источник#Bully #Rockstar_Games.

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