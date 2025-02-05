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Роман Черемухин: Какие проблемы вытолкнул на поверхность мазут из танкеров

Роман Черемухин: Какие проблемы вытолкнул на поверхность мазут из танкеров

Новости из Анапы заставляют задавать все больше стратегических вопросов о туризме. На днях директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян сообщил, что в грунте на пляжах курорта выявлена сверхконцентрация (в 22 раза выше нормы!) опасного химического вещества — бензапирена.

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