Роман Черемухин: Какие проблемы вытолкнул на поверхность мазут из танкеров

Новости из Анапы заставляют задавать все больше стратегических вопросов о туризме. На днях директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян сообщил, что в грунте на пляжах курорта выявлена сверхконцентрация (в 22 раза выше нормы!) опасного химического вещества — бензапирена.