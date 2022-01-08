Что делать в Дивногорске в новогодние каникулы — 2022

Одним из самых популярных направлений в выходной день для красноярцев остается Дивногорск. Мы съездили в город гидростроителей накануне Нового года и показываем, что там можно посмотреть и поделать в длинные январские выходные (и до конца зимы).
Одним из самых популярных направлений в выходной день для красноярцев остается Дивногорск. Мы съездили в город гидростроителей накануне Нового года и показываем, что там можно посмотреть и поделать в длинные январские выходные (и до конца зимы).
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