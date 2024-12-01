С учащимися Бобруйского государственного аграрно-экономического колледжа встретилась начальник управления по образованию Бобр...

В рамках информационно-образовательного проекта ШАГ 28 ноября с учащимися Бобруйского государственного аграрно-экономического колледжа встретилась начальник управления по образованию Бобруйского горисполкома Елена Лисица.
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