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С учащимися Бобруйского государственного аграрно-экономического колледжа встретилась начальник управления по образованию Бобр...

С учащимися Бобруйского государственного аграрно-экономического колледжа встретилась начальник управления по образованию Бобр...

В рамках информационно-образовательного проекта ШАГ 28 ноября с учащимися Бобруйского государственного аграрно-экономического колледжа встретилась начальник управления по образованию Бобруйского горисполкома Елена Лисица.

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