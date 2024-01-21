«Пока нет желания»: Ягудин — о начале тренерской карьеры

Сейчас спортсмен планирует развиваться в творческом направлении. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, что может заняться тренерской деятельностью, однако у него пока нет такого желания.
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