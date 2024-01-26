Ubisoft раскрыла эндгейм Skull and Bones и план выпуска контента первого года Сегодня U...

Ubisoft раскрыла эндгейм Skull and Bones и план выпуска контента первого годаСегодня Ubisoft рассказала, чего игроки могут ожидать от эндгейма предстоящей пиратской игры Skull and Bones, помимо плана сезонов в течение первого года.
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