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Регионы России

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В России раскрыта хищение более 110 млн рублей на оборонном заводе «Звезда-Стрела»

В России раскрыта хищение более 110 млн рублей на оборонном заводе «Звезда-Стрела»

По информации УФСБ России по региону, экс-руководитель завода Александр Шефранович, действовавший в период с января 2023 по июнь 2025 года, вместе с предпринимателем Дмитрием Мисюрой и бывшим начальником 567-го военного представительства Минобороны России Денисом Коломийцевым подозреваются в хищении государственных средств.

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