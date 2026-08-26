В России раскрыта хищение более 110 млн рублей на оборонном заводе «Звезда-Стрела»

По информации УФСБ России по региону, экс-руководитель завода Александр Шефранович, действовавший в период с января 2023 по июнь 2025 года, вместе с предпринимателем Дмитрием Мисюрой и бывшим начальником 567-го военного представительства Минобороны России Денисом Коломийцевым подозреваются в хищении государственных средств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии