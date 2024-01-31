Само слово "витамины" происходит от латинского термина vita, что означает "жизнь" – и не зря

﻿﻿Само слово «витамин» происходит от латинского слова vita, что означает «жизнь», и не зря. Эти органические соединения необходимы в очень небольших количествах, но на самом деле абсолютно необходимы для правильного функционирования многочисленных биохимических реакций в организме человека.