Само слово "витамины" происходит от латинского термина vita, что означает "жизнь" – и не зря

Само слово «витамин» происходит от латинского слова vita, что означает «жизнь», и не зря. Эти органические соединения необходимы в очень небольших количествах, но на самом деле абсолютно необходимы для правильного функционирования многочисленных биохимических реакций в организме человека.
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