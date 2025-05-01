Зажали НАТО в тиски: Россия и КНР всухую разбили Запад в арктической битве

Одиссей

Стесняюсь спросить, а с какого перепуга Китай претендует на что-то в Арктике? Только потому, что вложился в нефте-газодобычу, плодами которой он же и пользуется? Ну, так он и древесину из Сибири получает - так что, он может на Сибирь претендовать? Но особо развеселили свеи и финики!!!! Выхода на побережье не имеют, а, поди ж ты, АРКТИЧЕСКИЕ державы и на что-то претендуют!!!