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Зажали НАТО в тиски: Россия и КНР всухую разбили Запад в арктической битве

Зажали НАТО в тиски: Россия и КНР всухую разбили Запад в арктической битве

Нигде на всей Земле глобальное потепление не разворачивается быстрее, чем в Заполярье.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Вот с ЭТИМ и живите!!
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10 час.
Одиссей
Стесняюсь спросить, а с какого перепуга Китай претендует на что-то в Арктике? Только потому, что вложился в нефте-газодобычу, плодами которой он же и пользуется?  Ну, так он и древесину из Сибири получает - так что, он может на Сибирь претендовать? Но особо развеселили свеи и финики!!!!  Выхода на побережье не имеют, а, поди ж ты, АРКТИЧЕСКИЕ державы и на что-то претендуют!!!
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2 час.
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