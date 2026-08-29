Без Кристины Орбакайте в кадре, но с песнями: новое «Чучело» вышло в прокат

История о подростковом буллинге в школе показана в новых реалиях. Кристина Орбакайте в фильме "Чучело" кадр фильма "Чучело"В прокат вышел новый фильм «Чучело», снятый по произведению кинодраматурга Владимира Железникова 43 года.