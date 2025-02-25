"Не надо обижать". Депутат Госдумы оценила заявления коллеги об опасности женщин-начальниц

Нина Останина в беседе c amic.ru указала, что власть подменяет реальную роль женщин их декоративным присутствием Заявления о возможном ограничении роли женщин в российской политической жизни противоречат существующей реальности, идут вразрез с международной практикой и чреваты перекосами в социальной сфере, заявила amic.