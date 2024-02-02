В МИД Украины пришли в бешенство после публикации сюжета о Мариуполе немецким каналом

КИЕВ, 2 февраля, ФедералПресс. Спикер МИД Украины Олег Николаенко обратился к руководству немецкого телеканала ZDF с требованием объяснить, на каком основании был снят репортаж о ситуации в городе Мариуполь, который российская армия освободила в 2022 году.