В МИД Украины пришли в бешенство после публикации сюжета о Мариуполе немецким каналом

КИЕВ, 2 февраля, ФедералПресс. Спикер МИД Украины Олег Николаенко обратился к руководству немецкого телеканала ZDF с требованием объяснить, на каком основании был снят репортаж о ситуации в городе Мариуполь, который российская армия освободила в 2022 году.
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