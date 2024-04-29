В родной Волгоград. Сегодня из Москвы прибыл поезд со звездным пассажиром - прославленным композитором Александрой Николаевной Пахмутовой.
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В родной Волгоград. Сегодня из Москвы прибыл поезд со звездным пассажиром - прославленным композитором Александрой Николаевной Пахмутовой.