Саудовская Аравия сократила экспорт нефти до минимума с начала XXI века

Саудовская Аравия столкнулась с необычным парадоксом нефтяного рынка. Данные систем отслеживания судов указывают на резкое сокращение экспорта, тогда как производство сырья, напротив, восстанавливается.
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