Слова Путина о ядерном оружии стали неожиданностью для Запада

В США признали превосходство России в области ядерного оружия. По оценке Statista, на январь 2022 года Москва располагала 5 997 боеголовками, тогда как в Ассоциации по контролю над вооружениями утверждают, что их количество достигает 6,2 тыс.
В США признали превосходство России в области ядерного оружия. По оценке Statista, на январь 2022 года Москва располагала 5 997 боеголовками, тогда как в Ассоциации по контролю над вооружениями утверждают, что их количество достигает 6,2 тыс.
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