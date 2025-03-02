ВАЛЕРИЙ

Наглоскунсы бредят былым величием главного мирового бандита и вора - объединённого королевства. Смешные клоуны со смешным, игрушечным королём в игрушечном королевстве. Думается, Трамп вообще обойдёт вопрос визита на остров, вежливо забыв про него. Хромая англичанка с гнилыми зубами по традиции пытается рулить всеми процессами в мире, не замечая того, что мир меняется, и от былого величия uk мало что осталось.