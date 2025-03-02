Политика как он...
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Политика как она есть

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ВАЛЕРИЙ
Наглоскунсы бредят былым величием главного мирового бандита и вора - объединённого королевства. Смешные клоуны со смешным, игрушечным королём в игрушечном королевстве.  Думается, Трамп  вообще обойдёт вопрос визита на остров, вежливо забыв про него. Хромая англичанка с гнилыми зубами по традиции пытается рулить всеми процессами в мире, не замечая того, что мир меняется, и от былого величия uk мало что осталось.
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