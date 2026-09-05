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Спорт Уик-Энд

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Команда Игоря Ларионова открыла сезон-2026/27 волевой победой

Команда Игоря Ларионова открыла сезон-2026/27 волевой победой

Петербургский СКА успешно стартовал в новом сезоне. В первом матче регулярного чемпионата КХЛ команда Игоря Ларионова проявила характер и вырвала победу, в овертайме обыграв на своем льду тольяттинскую «Ладу» - 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0).

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