Команда Игоря Ларионова открыла сезон-2026/27 волевой победой

Петербургский СКА успешно стартовал в новом сезоне. В первом матче регулярного чемпионата КХЛ команда Игоря Ларионова проявила характер и вырвала победу, в овертайме обыграв на своем льду тольяттинскую «Ладу» - 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0).
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