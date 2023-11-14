Луисвилл против соглашения профсоюза с Ford

Рабочие Ford в Луисвилле и Кентукки отказались от предложенного контракта. Новые условия были «выбиты» профсоюзом автопроизводителей UAW в ходе длительной и всеобщей забастовки, затронувших три компании, автогиганта США.
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