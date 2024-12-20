Что известно о новом тренере курганской команды ХК «Зауралье», который играл в США

Тренер Павел Воробьев перешел в хоккейный клуб «Зауралье» из воронежской команды «Буран». Это опытный наставник и профессиональный игрок, который с успехом выступал не только в России, но и в США в Национальной хоккейной лиге.
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