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В США разрешили продавать роутеры Asus, а вот роутеры TP-Link всё ещё проверяют на угрозы национальной безопасности

В США разрешили продавать роутеры Asus, а вот роутеры TP-Link всё ещё проверяют на угрозы национальной безопасности

Asus получила разрешение США на продажу всех беспроводных устройств до 2028 года Федеральная комиссия по связи США (FCC) предоставила Asus разрешение на продажу беспроводного сетевого оборудования в стране.

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