Детство начинается здесь: 7 ярких новинок для нескучного лета

Приключения каждый день: невероятные фэнтези для детей и подростков. Некогда скучать! Приключения начинаются сегодня! Какое путешествие вам по душе: искать воришку в Древнем Египте, разгадывать семейные тайны с феями, отправиться на Волшебную ярмарку, а может исследовать глубины Тихого океана? Будьте готовы встретить самые невероятные истории, которые вдохновят на смелые поступки, наполнят ваше воображение яркими образами, погрузят в атмосферу веселья, мистических тайн и настоящей дружбы.