В областном центре сотрудники полиции задержали подозреваемого в распространении наркотических средств

Сотрудниками УНК УМВД России по Ивановской области пресечена преступная деятельность ранее неоднократно судимого жителя областного центра 1980 года рождения, который занимался оборудованием тайников-закладок с наркотическим средством метадон.
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