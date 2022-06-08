Большинство норвежцев высказались против членства в ЕС

Большинство норвежцев не хочет видеть свою страну в Евросоюзе, несмотря на самый высокий процент поддержки вступления королевства в ЕС за 12 лет, следует из результатов опроса норвежского аналитического центра Sentio.
Популярные статьи
- Россия ограничила экспорт благородных газов, необходимых для производства чипов
- Украина - утро 5 июня. Украинские солдаты в УЖАСЕ и ШОКЕ от российского Солнцепека, уничтожает даже в окопе! (12 видео)
- В Киеве УНИЧТОЖЕНО большое скопление танков Т-72! ЖЕСТКИЕ ВИДЕО боев с фронтов Украины - полдень 5 июня (17 видео)
Свежие комментарии