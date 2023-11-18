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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Плющев: «Надо возвращать 3 очка за победу в КХЛ. Сильная команда получает 2 очка за победу в овертайме, а слабая, не наигравшая на балл, получает очко. Как такое может быть?»

«Если одна команда явно слабее другой, но они играют в овертайме, то сильная команда получает два очка, а слабая, которая не наиграла на балл даже, получает одно очко.

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