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Пронедра

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Зерно в России предложили направлять на производство топлива

Зерно в России предложили направлять на производство топлива

Проблемы с обеспечением российского рынка бензином и одновременно сложившаяся ситуация с реализацией зерна вновь заставили обратить внимание на биоэтанол.

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